Uskumatud kaheksa minutit kinkisid Chelseale napi võidu

Võõrustajad haarasid juhtohjad 21. minutil, kui sihile jõudis Dusan Tadic. 60. minutil suurendas Southamptoni eduseisu Jan Bednarek. Tundus, et eelmisest kahest mängust vaid ühe punkti teeninud Chelsea jääb jälle võiduta, kuid Antonio Conte hoolealused näitasid tugevat tahtejõudu ning lõid Southamptonile kolm vastuseta väravat.

Endine Londoni Arsenali mängija Giroud on sellel hooajal Inglismaa kõrgliigas vahetusest sekkudes löönud koguni viis väravat. Karjääri jooksul on prantslasel pingilt tulles kirjas koguni 18 tabamust Inglismaa kõrgliigas. 24 sellist väravat on löönud Jermain Defoe.