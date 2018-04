Galerii: Mihkel Kurg vedas Rakvere Tarva II liiga võitjaks

«Müts tuleb maha võtta meie noorte mängijate ees, kes ei löönud enne finaalturniiri värisema ja võitlesid tulihingeliselt ja olid valmis,» rääkis Basket.ee-le täna hoos olnud Kurg. «Minu jaoks on kõige tähtsam see, et mind seob ajalugu Rakvere klubiga ja nii kui minuga hooaja alguses ühendust võeti, olin ma nõus meistriliiga võistkonna kohast loobuma ja tulema teist liigat mängima. Et Rakvere, üks kihvtimaid korvpallimekasid, saaks sinna kuhu ta kuuluma peab. Esimene samm on tehtud ja järgmine aasta võitleme edasi, et koht seal üleval oleks jälle meie.»