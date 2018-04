Uus tribüün: ilu ja valu käsikäes. Isegi ilus ilm ei toonud Sportland Arena uuele tribüünile rohkem kui napilt üle pooletuhande silmapaari. Ent samas tuleb tunnistada, et kaua tehtud kaunikeselt on mängu kaeda igati mõnus – istud lähedal, kõrgel, kõik all toimuv on ülevaatlik.

Kuna aga tribüün on olude sunnil – ruumi oli kahe väljaku vahel väga vähe – ehitatud eriti kitsaks, tõusevad trepid ülijärsult. Täisjõus meheraasud saavad hakkama, vanemaid inimesi ja väikeseid lapsi ohustab põlvehaigus. Samal põhjusel on istmeridade vahet ülikitsad – kas keegi mõtles, et klapptoolid olnuks mõistlik lahendus?

Vaata videointervjuud Markus Jürgensoniga (endine Flora, praegune Levadia mängija)!

Aleksandar Rogic: loodan, et alaliit muudab kalendrit

Enne kui Levadia peatreener Aleksandar Rogic hakkas vastama mängu puudutavatele küsimustele, soovis ta ühe asja hingelt ära öelda: «Publikule oli tänane derbi ilusas ilmas kindlasti äärmiselt haarav. Mängijatele ei olnud tingimused aga kaugeltki nii head – see väljak ei ole just ideaalses seisukorras, eriti päikese käes. Kui lisada hooaja alguses paljudes klubides kogunenud vigastuste hulk, loodan tõesti südamest, et jalgpalliliit viib juba järgmisest hooajast kalendrisse sisse vajalikud muutused. Sellistes oludes mängimine ei ole noortele Eesti mängijatele kuidagi arendav.»

Taaskord kiitis serblane enda hoolealuste iseloomu ja tööeetikat. «Muutume iga mängu ja isegi treeninguga aina paremaks meeskonnaks. Ühtne vaim on meie tõeline trump – ka vahetusmängijad on sama motiveeritud kui alustajad ja lisavad pidevalt kvaliteeti. Nii oli mängus Nõmme Kaljuga, nii oli ka täna,» pidas ta silmas eksfloralase Markus Jürgensoni sekkumist.

Jürgen Henn: neli punkti pole suur vahe

«Esimesel poolajal valdas Levadia küll rohkem palli, aga tegi seda oma väljakupoolel ja meie nõelasime minu arvates ohtlikumalt. Teisel poolajal jäi Levadial pall juba ette paremini pidama, aga ma ei usu, et see tuli füüsilise vormi arvelt.

Ääreründajatega on tõesti muret ja nuputamist. Maksim Gussev vigastas kubemelihast, selle tõsidust veel ei tea. Henri Järvelaid pidi tema asemel sekkuma nii kiiresti, et ta soojendus jäi poolikuks ja mulle tundus mängu ajal, et ta ei kesta seda lõpuni korralikult ära.