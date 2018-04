Raadik oli üleplatsimees ja tõi Sampole Soomes pronksi!

Eestlanna sõnas pärast kohtumist, et suurim murekoht oli eile servi vastuvõtt (25%), ent sellele vaatamata suudeti mäng enda kasuks pöörata. «Lõime kõrgeid palle ära. Vastuvõtt oli kehvake ja tavaliselt on niimoodi Volero vastu raske, aga täna saime hakkama. Tahtmine on üks asi, mida meil vast rohkem on kui Volerol,» tõi nurgaründaja välja võidu peamised võtmekohad.