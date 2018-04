Buffon: ütleksin kohtunikule samu asju, aga tsiviliseeritumas keeles

«Olen kindel, et Oliveri ootab tulevikus ees suur karjäär, kuid praegu on ta nii suurteks mängudeks veidi noor. Kahjuks leidis see noormees end praegu väga keerulisest olukorrast, millega ta ei suutnud toime tulla. Mul ei ole Oliveri suhtes mingisugust vimma. Ma ei ole isegi tema peale vihane. See kõik jäi jalgpalliplatsile ja tol hetkel tundsin, et mind on petetud. Mitte tulemuse osas, aga õhtu osas. See oli õhtu, mis ei saa enam kunagi korduda.»