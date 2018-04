Galerii: Põlva Serviti sai Balti liiga finaalis ülivalusa kaotuse

Finaalkohtumine algas kinniselt ning 15. minutiks oli visatud vaid üheksa väravat – Cocks juhtis 5:4. Peagi paisus Soome klubi edu 8:5 peale ning Serviti peatreener Kalmer Musting kasutas mõtlemisaega, millest tõusis ka tulu – vähem kui kolme minutiga jõudsid põlvalased viigini, kusjuures vahespurdi käigus sai tabamuse kirja ka väravavaht Eston Varusk (Cocks asendas vähemuses mängides väravavahi väljakumängijaga, aga kaotas palli ning Varusk läkitas palli tühja väravasse).

24. minutil viis kogenud vasakukäeline ääremängija Kristjan Muuga Serviti esimest korda juhtima (10:9) ning just tema takistamisel tehtud vea eest sai Cocksi serblane Bojan Zupanjac otse punase kaardi. Kaasnenud seitsme meetri karistusviset Serviti aga realiseerida ei suutnud (probleem oli üldisem, sest avapoolaja neljast karistusviskest tabati vaid üks) ja vaheajale mindi 11:10 eduseisus.

«Olen väga õnnelik, et nii keerulises mängus näitasid poisid, et Cocksis peitub kõva sisu! Tulime kaotusseisust välja ja võitsime. Olen meeskonna esitusega väga rahul. 40-mängulise võiduseeriat selgitab tõik, et läheme igas mängus enda parimat andma,» sõnas Cocksi leedulasest peatreener Gintaras Savukynas.