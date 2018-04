Maailmameister võrdles uue ja vana generatsiooni WRC autosid

Suurim erinevus eelmise ja praeguse generatsiooni autodel on Millsi sõnul see, mis toimub kolmanda ja neljanda käiguga sõites. «Sirgetel sõitsime ka 15 aastat tagasi 180 kilomeetrit tunnis. Ka nõelasilmakurvid olid samad. Suurim erinevus toimub aga poolkiiretes kohtades. Kolmanda ja neljanda käiguga läbitavates kurvides sõideti vanasti kolmveerandgaasiga. Uutes autodes sa ei tõsta nendes kurvides jalga gaasipedaalilt. See on täiesti pöörane,» ütles Mills.