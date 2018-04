Mannetu Arsenal pikendas uskumatuna kõlavat seeriat

Arsenal on selle kalendriaasta jooksul pidanud Inglismaa kõrgliiga raames viis võõrsil viis mängu, millest kõik on kaotatud (1:2 vs Bournemouth, 1:3 vs Swansea, 0:1 vs Tottenham, 1:2 vs Brighton ja 1:2 vs Newcastle). Tegu on ainsa Inglismaa kõrgliiga meeskonnaga, kes pole sel kalendriaastal veel võõralt väljakult punkti saanud.