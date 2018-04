Meelis Kivisild Tartu uuest tulekust: treenerivahetus pani rohkem pingutama

Pärast Balti liiga veerandfinaali kaotust vahetas Tartu treenerit ning Andrei Ojametsa juhendamise all on näidatud eeskujulikku mängu. «See on pigem emotsionaalne muudatus. Meil on väga ühtne meeskond. Ma saan enda pealt öelda, et ma pingutan võib-olla rohkem. Mitte et ma enne poleks pingutanud. Lihtsalt kuidagi oleme sõbralikumad üksteisega ja ergutame teineteist tagant,» kommenteeris Kivisild treenerivahetusest.