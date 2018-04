Kui Põlva Servitil oleks 400 000 eurot, siis...

Kaks tundi hiljem Postimehega vesteldes Musting enam sama muretu polnud. Kripeldus oli hakanud hinge pugema ja seal pesa punuma. «Trummeldab jah. Pidanuks mängu lõppu ikka paremini mängima,» viitas Musting tõigale, et 45. minutil juhiti 21:17, aga seejärel visati ise vaid kaks väravat. «Nii naiivne ma pole, et neljaväravalist edu võiduks pidasin. Mängida oli ju palju. Kümme minutit jäi meil puudu. Lõpp jäi vana kaardiväe peale, kes oli aga füüsiliselt omadega läbi. Pidanuksin julgemalt vahetama.»