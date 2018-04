Eesti koondise väravavaht kohtus ootamatult kuulsa filmistaariga

«Täna õnnestus kohata sellist meest nagu Michael Winslow. Olime Hindrekuga restoranis söömas ja siis järsku astus sisse kaabu peas ja prillid ees vanem härra. Vaatasin kohe, et tema. Ja tuli meie kõrvale lauda istuma, härraga sai vähe ka jutustatud ja ütles, et peagi näeme midagi uut ja põnevat, et Politseikadeemia stsenaarium on filmile olemas. Väga chill ja sõbralik vana,» kirjutas Meerits Facebooki.