Liverpooli võimalus? Monaco kaalub tähtmängija müümist!

22-aastane Prantsusmaa koondislane oli möödunud suvel Inglismaa tippklubide Liverpooli ja Londoni Arsenali vaateväljas, kuid AS Monaco ei soovinud Lemari soetamiseks tehtud pakkumisi isegi arutada. Tundub, et Prantsusmaa klubi juhtkond on ümber mõelnud.

Vasiljev noogutas ja vastas väljaande Telefoot reporterile irooniliselt: «Palju edu neile, kes soovivad teda seotada.» Prantsusmaa meedia hinnangul nõustub siiski AS Monaco summaga, mis küündib 120 miljoni euroni.

Lemar, kes suvel Prantsusmaale pidama jäi, avaldas oma pettumust, et AS Monaco teda rahaks ei teinud. «Ma ei varja seda, et olin veidi pettunud. Proovin sellele mitte mõelda,» rääkis prantslane.

«Olen pingutanud, et need klubid tuleksid järgmises üleminekuaknas tagasi. Olen igasugustele pakkumistele avatud,» lisas Lemar, kelle leping AS Monacoga lõppeb 2020. aasta suvel.