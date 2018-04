FIA võistlusdirektor: Verstappen peab nüüd olema ettevaatlik

«Kohtunikud on oma otsuse teinud ning ma ei arva, et see teema peaks edasi minema. Ta tegi vea ja sai selle eest karistada,» ütles Whiting.

«Meid on veidi kritiseeritud, kuid milleks trahvipunktid siis on? Need on selleks, et pöörata korduvatele rikkumistele suuremat tähelepanu. Tal on nüüd viis trahvipunkti ja mina ütlen, et ta peab olema ettevaatlik,» lausus Whiting.