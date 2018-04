Kas tihe ajakava jätab Tartu taas juhendajata?

Ojamets rääkis juba märtsis Postimehele Tartu meeskonda juhendama asudes, et maikuus tuleb suunata fookus naiste koondisele. «Seal on mul juba Bigbanki meeskonnaga tegelemine problemaatiline, sest koondis ei tohi praegusest olukorrast kannatada. Kui asjad sel ajal ei klapi, jäävad minu ülesanded abitreenerile.»

Praegu pole olukord muutunud. «Kui olen tööl, siis ma tööd ei jäta. Koondise seisukohalt ei jäta ma neid maha,» kinnitas Ojamets Postimehele. Kui ajad tõesti ei klapi, jääbki Tartu jälle peatreenerist ilma. Siis võtavad meeste juhendamise enda kätte Argo Meresaar ja Hendrik Rikand.

Ojametsal tööd aga jagub. Tänagi sõitis ka Tartu Eedenit juhendav Ojamets Tallinnasse naiste meistrivõistluste finaalseeria teisele mängule. «Aitäh meeskonnale, et nad suutsid eile poolfinaalseeria ära lõpetada. Muidu olnuks nii, et kolmapäeval on naiste finaal, neljapäeval meeste poolfinaal. Eks siis oleks nalja saanud,» selgitas Ojamets Postimehele.

Praktiliselt pole aega ei puhata ega treenida.

Samas on natuke võrkpallimeistrivõistluste finaalseeria kalendrit muudetud. Kui algselt pidid finaalmängud toimuma kordamööda kodus ja võõrsil, siis uues ajakavas lähtutakse teise printsiibi järgi. Nimelt mängib Saaremaa esimese finaalmängu kodus ning järgmised kaks Tartus. Finaalseeria neljas mäng toimub taaskord Kuressaares. Mängud peetakse aga vaid kahepäevase vahega. Tuletame meelde, et kahe linna vahemaa on üle 300 kilomeetri.

«Praktiliselt pole aega ei puhata ega treenida. Kui mängud oleksid kahe või kolme päevase vahega, siis see oleks normaalne rütm. Saaks puhata, jõudu teha, järgmiseks mänguks valmistuda. Ja mitte ainult mängijatel. Personalgi juba püüab mõelda sellele, kuidas järgmise mängupäeva plaan kokku panna ja see on paras pinge,» rääkis Ojamets. «Sel aastal muidugi seda mänguplaani ei muuda, aga ehk juhtub see järgmistel hooaegadel.»

Meeste võrkpallimeistrivõistluste finaalseeria Tartu Bigbank – Saaremaa VK vahel:

2. mai kell 19.00 Kuressaare SH

4. mai kell 19.00 A Le Coqi spordimaja Tartu

6. mai kell 16.30 A Le Coqi spordimaja Tartu

8. mai kell 19.00 Kuressaare SH

Vajadusel 10. mai kell 19.00 Kuressaare SH

Vajadusel 12. mai kell 16.30 A Le Coqi Spordimaja Tartu