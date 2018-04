Noorte peatreenerite lahing poolfinaalikoha nimel

Kõigi eelduste kohaselt pääseb poolfinaali Rapla, kes läheb veerandfinaalseerias vastamisi vigastustest räsitud Kaleviga. Samad meeskonnad kohtusid laupäeval peetud põhiturniiri viimases lahingus, kui Rapla teenis koguni 30-punktilise võidu. Põhjapanevaid järeldusi ei tasu pingevabast mängust teha, kuid fakt on see, et Aivar Kuusmaa ja Rapla on Gert Kullamäe ja Tallinna Kalevi vastu selged soosikud. Oleks kerge üllatus, kui mullune hõbedameeskond veerandfinaali 3:0 ei võidaks.