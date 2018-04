Videokohtunik tekitas Bundesligas äärmiselt totra olukorra

Pärast nõupidamist videokohtunikuga leidis väljakukohtunik Guido Winkmann, et avapoolaja viimasel rünnakul oli Freiburgi mängija oma karistusalas mänginud käega. Kogu loo totrus seisneb aga selles, et ajaks, mil Winkmann videokohtunikuga ühele meelele jõudis, olid enamus mängijatest juba riietusruumis.

Nii pidigi Winkmann minema meeskondade riietusruumi, et mängijad sealt penaltiolukorraks tagasi kutsuda. Väljakule tuli tagasi kogu Freiburgi ning poolik Mainzi tiim. Mainzi mängija Pablo de Blasis oli penaltipunktilt täpne ning viis kodumeeskonna 1:0 juhtima. Kokku venis kogu olukord kuue minuti pikkuseks.

Teise poolaja algus venis veelgi, sest fännid loopisid väljakule WC-paberit. Sedapuhku polnud tegu protestiga videokohtunike vastu, vaid Bundesliga mängugraafiku. Nimelt ei meeldi Saksamaa jalgpallisõpradele, et liigajalgpalli mängitakse esmaspäeva õhtuti.

Mainzi 2:0 värav sündis 78. minutil ning taaskord oli täpne De Blasis. Liigatabelis on Freiburg 30 punktiga 16. kohal ehk väljalangemistsoonis. Mainzil on punkte sama palju, ent nende koht tabelis on 15.