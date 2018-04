Isa Verstappen kritiseeris poega: olen temas pettunud

«See ei olnud päris õige möödasõit. Sellisel hetkel ning sellises kohas oli see võimatu. Ta hindas olukorda valesti. Mõnes olukorras peab Max rohkem mõtlema. Ma ei taha, et ta oma sõidustiili muudaks. Ta sai juba stardis kahest autost mööda ja seda me kõik ju näha tahamegi,» kommenteeris Jos Verstappen.

Küsimusele, kas isa on oma poja peale vihane, vastas Jos Verstappen: «See ei ole õige sõna. Olen pettunud. Aga ma usun, et see on talle endale veelgi valusam.»