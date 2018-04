Mis saab jäähoki MM-il Soome koondisest?

«Me väga ootame ja loodame, et nooremad mängijad tahaksid koondisse tulla. Nad kõik on saanud päris palju Soome hokilt. See summa on umbes 100 000 eurot, mis keskmiselt ühesse Soome koondislasse on panustatud, kui ta on olnud asja juures 16. eluaastast karjääri lõpuni välja,» sõnas Nummela tabloidile Iltalehti.