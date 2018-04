Eesti karikavõistlustel selguvad poolfinalistid

«Meie jaoks on iga sari väga oluline, oleme ambitsioonikad ja soovime võita kõik trofeed. Kaks nädalat tagasi mängisime sama vastasega, kelle suhtes tunnen suurt austust, kuna nad töötavad mitu aastat koos tänase peatreeneriga ning neil on samuti kõrgeimad eesmärgid. Ootan väga rasket mängu. Valmistume samamoodi nagu igaks mänguks - meil on oma mängustiil, mis on seotud minu nägemuse ja põhimõtetega ning klubi usuga oma mängijatesse ja nende talenti. Me ei taha midagi muuta isegi juhul kui meie vastas on agressiivse mängustiiliga kõrgelt pressiv meeskond, kes on väga ohtlik kontrarünnakutel. Meie jaoks on peamiseks väljakutseks oma mängu käivitamine ja me üritame seda teha,» lausus FCI Levadia juhendaja Aleksandar Rogic.