Ehitus sunnib Tartu korv- ja võrkpallurid Ülikooli spordihoonest välja kolima

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Harry Lemberg selgitas, et tegemist ei ole paratamatuse ega põrmugi häiriva teguriga. «Oleme kõik hoopis väga õnnelikud, et saame peagi uue ja ilusa asja,» pidas ta silmas kompleksi põhjalikku uuendamist. «Ehitusega kaasnevad hanked, projekteerimised ja muu säärane – peame nendega arvestama. Nagu ka sellega, et töö edasi lükkamine mõjub kohe maksumusele.»