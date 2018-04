Vormelilegend pääses üliohtlikust kasvajast eluga

«Mulle tehti hulgaliselt kontrolle, et saada teada minu tervislikust seisundist. Mul avastati väike kasvaja kaelal, mille nad eemaldasid pärast Interlagose võistlust, kus ma osalesin,» rääkis Barrichello. «See oli healoomuline kasvaja, aga ma pidin laskma selle eemaldada, sest see oleks kasvanud ja tekitanud autos ebamugavustunnet,» lisas brasiillane.

Arstide hinnangul vormelilegendil vedas, et Barrichello sedavõrd kiiresti haiglasse toimetati. «Kui ma haiglast lahkusin, siis nad ütlesid mulle, et ainult 14 protsenti inimestest tulevad sellisest olukorrast välja. Paljud kannatavad tõsiste järelmõjude all või isegi surevad,» selgitas Barrichello.