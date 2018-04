Suure edasisammu teinud McLaren noolib jälle igalt etapilt punkte?

McLaren points after three races... 2015 = 0 2016 = 1 2017 = 0 2018 = 28 #F1 #F1FastFact pic.twitter.com/kjWzjQdiNi

Kui kogenud hispaanlane Alonso hoiab sõitjate arvestuses kõrget kuuendat kohta ja belglasest tulevikulootus Vandoorne paikneb 11. positsioonil, siis meeskondlikus arvestuses on nad parimad ülejäänutest. Teisisõnu: esikolmikule Mercedesele (85), Ferrarile (84) ja Red Bullile (55) järgneb just McLaren.

McLaren on kuninglikus vormelisarjas teeninud koguni 182 etapivõitu – enamat on suutnud vaid Itaalia meeskond Ferrari, kellel on kirjas 231 triumfi. Poodiumile on McLareni sõitjad jõudnud vormel 1 sarja ajaloos 485 korral ning parimaid stardikohti saavutanud 155 korral.