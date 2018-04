Toyota MM-tiimiga liitub rikkur? Mäkinen andis otsekohese vastuse

Ralliringkondades on viimastel kuudel spekulteeritud selle üle, kas Katari rikkurist sõitja Nasser Al-Attiyah liitub hooaja käigus Jaapani tehasetiimiga või mitte.

Kahel korral Dakari ralli võitnud Al-Attiyah on lootnud saada enda kasutusse neljanda Toyota Yarise WRC-masina ja pidanud sel teemal ka Mäkineniga läbirääkimisi.

«See ei saa ilmselt tõeks. Paistab, et sellest projektist ei tule midagi välja,» ütles Mäkinen.

53-aastase Mäkineni sõnul pole kuigi tõenäoline, et Toyota mõnel rallil nelja autoga välja tuleb.

«Kui räägin otsekoheselt meie olukorrast, siis loodetavasti ei pea me ühelgi rallil nelja autot välja panema, kuigi seda oleks võimalik iseenesest teha.»

«Ma ei usu, et me hakkame häirima oma praegust põhiprojekti. Keskendume täielikult MM-tiitli jahtimisele. Me pole seda võitlust veel kaotanud. Keskendume kõige tähtsamale.»