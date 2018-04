Kas Hispaania meistriliiga kohtunikud röövisid Barcelonalt võimsa rekordi?

Sotsiaalmeedias liigub ringi põnev pilt (vaata altpoolt) statistikast, kust näeb, millistes Barcelona liigamängudes on õigusemõistjad eksinud. Neid mänge on üllatavalt palju, kuid nendest räägitakse vähe, sest üldjuhul Barcelona võidab isegi kohtunike eksimusest hoolimata.

Barcelona on sel hooajal saanud Hispaania meistriliigas 25 võidu kõrvale kaheksa viiki, kuid koguni kuues viigimängus «oleksid pidanud» nad võitma – ehk kaduma on läinud suisa 12 punkti. Jalgpallisõpradele on ilmselt eredalt meeles viimane kohtumine Celta Vigogoa, kus Barcelonalt rööviti võidupunktid käega löödud väravaga.