Kurioosum Eesti vutiliigas: parim pallivaldaja on tabelis alles seitsmes!

Läbi aastakümnete on palju mõõdetud ja vaieldud, kui suurt rolli etendab jalgpallimängus palli valdamise protsent. Barcelona valitsemise ajastul sai mõnelegi vaat et dogmaks, et just selline ongi vuti olevik ja ka tulevik. Kui aga märksa sirgjoonelisemat stiili harrastav Leicester tuli tunamullu Inglismaa meistriks ja Madridi Real võitis kaks viimast Meistrite liigat, seisukohad muutusid.