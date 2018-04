Eesti kõrgliigaklubis toimus peatreenerivahetus

Klubi president Raiko Mutle ütles kokkulepet kommenteerides, et see tehti mõlemalt poolt raske südamega, ent arvestades kujunenud olukorda ei näinud kumbki osapool võimalust koostööd jätkata.

«Kõigile on tänaseks selge, sealhulgas meie poolehoidjatele, et me ei ole kõrgliiga esimeses mänguringis esinenud võimetekohaselt. Hellitada lootust tulemuste iseeneslikuks paranemiseks praeguses olukorras ei ole aga alust. Probleemide allika otsimine on klubis kestnud juba pikemat aega ning selleni jõudmine ei ole olnud kerge. Eilse kaotuse järel karikasarjas istusime Markoga laua taha ning leidsime peale põhjalikku arutelu ühiselt, et peame tegema kardinaalsed muudatused.»

Marko Kristalile ei heideta ette ainuisikulist süüd kehvades tulemustes.

Mutle kinnitusel jättis Kristal hoolimata lühikeseks jäänud ametiajast klubisse oma jälje ja mitmeid kogemusi, mida Tuleviku treenerid edaspidi kasutama jäävad. Samuti rõhutas ta, et Kristalile ei heideta ette ainuisikulist süüd kehvades tulemustes.

«Meie klubi stiil ei ole kergekäeliselt või peale mõnda häirivat kaotust peatreenerit vahetada. Seda kinnitab meie ajalugu,» kõneles Mutle.

«Tunnetan klubijuhina selget kaasvastutust kujunenud situatsiooni eest. Meie vastastikused ootused ning nägemus klubi ja selle esindusvõistkonna arengust on osutunud erinevamaks, kui algselt eeldasime ning samas oli Marko töö pärsitud mitmete temast mittesõltuvate asjaolude tõttu. Kinnitan, et läheme lahku rahumeelselt ning vastastikuste pretensioonideta.»

Kristal nõustus presidendiga. «Arutelus klubijuhiga jõudsime ühisele arusaamale, et olukorra parandamiseks on praeguses seisus parim, kui astun kõrvale,» ütles ta ning lisas, et ehkki amatöörvõistkonna treenimise kogemus ei olnud talle Viljandisse tulles uus, leidis ta end siin ometi situatsioonist, mille lahendamiseks tal võti puudus.

«Jään Viljandi Tuleviku tegemisi suure poolehoiuga jälgima ning soovin uuele peatreenerile edu ja kindlameelsust. Meeskonnas on sisu ja usun, et uus treener toob mehed august välja,» lausus Kristal.

Olen kindel, et tuleme raskest olukorrast auga välja ja naaseme sellest võitlusest tugevamana

Uueks peatreeneriks saab Kristali asemel klubi võtmemängija ning spordidirektor, peatreeneri kohuseid ka enne Kristali saabumist täitnud Post. Kuni vigastatud põhikoosseisumängijate paranemiseni jookseb Post siiski ka mängijana väljakule, mängijaterivi taastumise järel aga pühendub sajaprotsendiliselt peatreeneritööle.

«Annan endast kõik, sest see on minu koduklubi,» kommenteeris uus peatreener Post lakooniliselt. «Tänan klubi juhte usalduse ja Markot nähtud vaeva eest. Olen kindel, et tuleme raskest olukorrast auga välja ja naaseme sellest võitlusest tugevamana. Klubi poolehoidjatele soovin aga üht – olge kannatlikud ja ärge jätke meie poisse oma toetuseta! Me võitleme edasi.»