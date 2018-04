Bjørgenist rääkimine pani Johaugi pisaraid valama

15-kordse olümpiamedalisti Bjørgeni mittejätkamise peamiseks põhjuseks on motivatsioonipuudus. «Ma tean, et mul pole piisavalt motivatsiooni, et anda endast sada protsenti, seega otsustasin lõpetada,» sõnas suusakuninganna aprilli alguses NRK-le.

Johaug rääkis eilsel pressikonverentsil sõbrannast aga niivõrd emotsionaalselt, et hakkas suisa nutma. «Marit on olnud minu eeskuju väikesest tüdrukust peale. Tema kallistused on olnud alati minu jaoks väga tähtsad. Meie sõprus on kestnud nii mitu aastat ning see on tähendanud mulle ja minu karjäärile väga palju. Ta on mind alati toetanud,» sõnas Johaug.