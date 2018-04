Durant pääses ehmatusega, Spursi juhendas Euroliiga legend

Läbi hooaja erinevate vigastustega võidelnud Warriorsi parim oli 26 punkti, üheksa lauapalli ja kuue korvisööduga Kevin Durant, kes vigastas aga viimasel veerandil hüppeliigest.Ameeriklane kinnitas ESPNile, et midagi tõsist ei juhtunud. «Kõik on korras, see ei läinud täielikult tagurpidi. Saan mängida,» kinnitas ta.