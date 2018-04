Mulgimaal selgub Baltikumi parim motokrossiriik

Viimastel aastatel on Mulgrikross olnud ka Eesti-Soome-Läti-Leedu maavõistluste (Baltimere karikavõistluste) finaaletapiks. Kuna selle aasta esimene etapp jäi lätlaste MM-rajal Kegumsis ära, siis selgub parim krossiriik ainult Mulgikrossi tulemuste põhjal.

Mulgikrossil on ka tänavu märkimisväärne rahaline auhinnafond, mistõttu on rajale tulemas mainitud riikide parimaid sõitjaid, kellele pakuvad konkurentsi ka mõned teiste naaberriikide sportlased. Eesti ässadest on kohal Tanel Leok uue A1M Husqvarna meeskonnaga.