Pikaaegne tiimikaaslane kuulis Schumacherist kurbi uudiseid

Schumacher sai Meribeli suusakuurordis kukkudes raske peatrauma, mille tõttu panid Grenoble’i haigla arstid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu.

Vormelipiloodi tervisest on teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Genfi järve kaldal Glandis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks. Villat ümbritseb ööpäevaringne turvavõrk ning ka väljaspool krunti asuvad turvakaamerad jälgivad möödaminejaid.

Barrichello rääkis jutusaates Conversa com Bial, et proovis sakslase külastamiseks võimalust leida, kuid: «Mulle öeldi, et see ei tee mulle ega talle põrmugi head. Seega pole mul kahjuks tema kohta uudiseid,» ütles brasiillane, ent lisas, et Schumacher on siiski elus.

Sõbrapilt aastal 2011: Michael Schumacher, Felipe Massa, Fernando Alonso, Rubens Barrichello FOTO: RICARDO MORAES / REUTERS

Barrichello endagi tervis pole olnud kiita – jaanuaris kukkus ta duši all kokku ning tal avastati kaela piirkonnas ohtlik kasvaja. «Tundsin peas järsku teravat valu, kukkusin kokku ja suutsin alles paar minutit hiljem uuesti meelemärkusele tulles oma naist Silvanat appi kutsuda.»