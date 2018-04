Ojamets: kui finaalturniirile juba pääseks, kasvaks ka isu

Naiskonna peatreener on Andrei Ojamets, abitreeneriteks Oliver Lüütsepp ja Marko Mett. Alles kolmapäeval tüüris Ojamets Tartu Ülikool/Eedeni naiskonna 22-aastase vaheaja järel Eesti meistriks. 30. aprillil tuleb Ojametsal aga ümber lülituda rahvuskoondisele, kui naiskond Tallinnas treeninglaagriks koguneb. Esmalt ootavad ees kohtumised Euroopa Hõbeliigas, augustis peetakse 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmänge.

«Küprosel mängiv Natalja Bratuhhina sai seal äsja uue töökoha ja ei saa seetõttu meid aidata, kuigi ta ise väga tahtis tulla. Prantsusmaal mängiv Polina Bratuhhina-Pitou liitub meiega mai keskel. Kohalikest loobus Heleene Hollas. Et Liis Noormets õpib arstiks, liitub temagi veidi hiljem, sest ülikoolis on kiire aeg. Ingrid Kiisk õpib samuti arstiteaduskonnas ja eks temaga on ses osas samuti veidi keeruline. Kadi Kullerkann siirdus Türgist Filipiinide liigasse ja liitub koondisega valikmängude ajaks,» rääkis Ojamets.