Juba läks panustamiseks! Kes saab Wengeri mantlipärijaks?

Patrick Vieira (kihlveobörsi Betfair koefitsient 6,32, kihlveokontori Skybet koefitsient 4)

Arsenalis aastail 1996-2005 mänginud 41-aastane Vieira töötab hetkel New York City FC-s, kuid juhendas enne seda Manchester City duubelmeeskonda ning seetõttu seostatakse teda just Cityga. Wenger ise hindab Vieira võimalusi tõenäoliseks: «Tal on ühel päeval tõesti potentsiaali. On palju endiseid mängijaid, kes on siin mänginud ja kellel oleksid vastavad teadmised seda tööd teha.»

16. mai 2004: Patrick Vieira ja Arsene Wenger FOTO: MARTIN HAYHOW / AFP

Thomas Tuchel (kihlveobörsi Betfair koefitsient 6,7, kihlveokontori koefitsient 6 )

Saksamaa meedia spekuleeris juba kuu aega tagasi, et Wengeri mantlipärijana jätkab endine Dortmundi Borussia juhendaja Tuchel. 44-aastane Tuchel asus Borussia eesotsa 2015. aasta suvel, kui võttis ohjad üle Jürgen Kloppilt. Tema käe all tuli Dortmund karikavõitjaks, ent langes Meistrite liigas konkurentsist veerandfinaalist. Sakslasega lõpetati 2017. aastal leping poolte kokkuleppe tõttu. Samas on Tuchelist juba üsna kindlas kõneviisis kõneldud kui Paris St. Germaini järgmisest lootsist.

Joachim Löw (kihlveobörsi Betfair koefitsient 8,79, kihlveokontori koefitsient 8)

ESPNi jalgpalliajakirjaniku Mark Ogdeni andmetel on just 58-aastane Löw aga see, kes päästab vutiklubi au. Löw on Saksamaa koondist juhendanud 2006. aastast, viies 2014. aastal meeskonna ka maailmameistritiitlini.

Massimiliano Allegri (kihlveobörsi Betfair koefitsient 7,84, kihlveokontori koefitsient 8)

2014. aastast Torino Juventust juhendanud Allegrit on Arsenaliga seostatud alates märtsikuust. The Telegraphile antud intervjuus rääkis 50-aastane itaallane, et tahaks kodumaalt pärast neljandat järjestikust meistritiitlit lahkuda. «Kindlasti lähen välismaale. Itaalias olen ma lõpetanud.»

Brendan Rodgers (kihlveobörsi Betfair koefitsient 9,55, kihlveokontori koefitsient 3,5)

Aastatel 2012-2015 Liverpooli peatreenerina töötanud Rodgers on praegu Glasgow Celticu loots. Inglismaa jalgpalli naasmisel ei ootaks teda aga vast kõige positiivsem vastuvõtt.

Liverpool vs. Arsenal, Rodgers vs. Wenger aastal 2014 FOTO: PAUL ELLIS / AFP

Leonardo Jardim (kihlveobörsi Betfair koefitsient 10, kihlveokontori koefitsient 13)

43-aastane Jardim on käinud Wengeriga sama rada ja tüürinud AS Monaco meeskonna Prantsusmaa meistritiitlini. Tema puhul on probleemiks 2020. aastani kehtiv leping, mille varajasest lõpetamisest pururikas klubi sugugi huvitatud pole.