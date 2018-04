Kanteri pikaaegne konkurent võib teha ootamatu kannapöörde

Viimasel ajal on Poola vägilasele valmistanud probleeme põlvevigastus, mis segab tema uue hooaja ettevalmistust. «Ma arvan, et mai lõpus olen võimeline heitma umbes 66-67 meetrit. Praegu heidaksin umbes 63 meetrit,» rääkis Malachowski.

«Selle aasta eesmärgiks on Euroopa meistrivõistlused (kergejõustiku EM toimub 7.-12. augustini Berliinis), kuid kõige olulisem on see, et oleksin terve kuni Tokyo 2020. aasta olümpiamängudeni,» lisas poolakas.