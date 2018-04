40-aastane Kiivikas vallutas lavalaudu esimest korda 1993. aastal Eesti meistrivõistlustel ning pärast seda on ta oma lihasmassi järjepidevalt demonstreerinud veerand sajandit. «Kui ma alustasin, oli naisvõistlejaid kuus, kuid täna on klassikalisi kulturiste vast kümme ning naisi nii 50–60. Kui enne oli mehi pea kuus korda rohkem, siis nüüd on vastupidi. Naiste diskrimineerimisest ei saa meil juttugi olla,» muigab ta spordiala viimase veerandsajandi suurimast muutusest rääkides.