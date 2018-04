Marek Tiits: Kostabi versus Navitrolla ehk kunstnikud palliplatsil

Neymari eest idiootsed 222 miljonit välja käinud Pariis Saint-Germaini ülemvõimu Prantsuse jalgpallis ei väära absoluutselt mitte miski. Müncheni Bayerni oma Saksamaal samuti. Nii lihtsalt on. Steriilne.

Eesti juurtega kunstnik Kalev Mark Kostabi on üle maailma tuntud oma nägudeta figuure kujutavate maalide järgi. Nii äratuntava joonega modernse kunsti suurkujusid ei ole maailmas väga palju – ja päris kindlasti pole sissetuleku poolest nii edukaid kunstnikke Kostabi kõrvale palju panna. Kindla peale minek, steriilselt eksimatu edukus. Ainult et Kostabi töödest lõviosa maalivad palgalised kunstnikud tema ateljeedes. Sama lugu on Euroopa jalgpalli tippliigadega.