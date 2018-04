Andres Vaher: 19 aasta tagune meenutus, kuidas Arsenal ja Arsene Wenger mu südame võitsid

Aasta 1999, novembri lõpp. Neli hooaega Eesti koondist ja FC Florat tüürinud Teitur Thordarson on paar nädalat vaba mees. Islandlane on tüli Aivar Pohlakuga unustanud. Pigem püsivad keelel ja meelel pisarad ja kallistused, millega teda lahkumismängu järel kostitati. Ka uus töökoht – Norra tippklubi Bergeni Brann – on juba teada.