Sokk: tänapäeva korvpall on alati õhkõrnal jääl kõndimine

Eesti Maaülikooli meeskonna peatreener Esko Tõnisson tunnistas pärast kohtumist, et lõpus oli tegemist puhtalt õnnemänguga. «Saime vastastele kaitse surve peale kui nad olid väsinud ja nad hakkasid lihtsaid pallikaotusi tegema. Enne mängu sai räägitud, et tuleb pingeline mäng ja kes lõpus rohkem jaksab see võidab.» Peatreener kiitis täna tubli esituse teinud vahetusmehi: «Need, kes pingilt tulid olid veel paremini valmis kui esiviisiku mehed. Saime tegelikult mängu alguses lihtsaid viskeid aga panime mööda. Õnneks lõpus kõige raskemad visked kukkusid sisse.» Joosep Russaku kolmandal veerandil viie veaga välja langemine võib Tõnissoni sõnul homset silmas pidades olla kasulik. «Joosep mängis täna ainult 18 minutit, ta on homme (täna - toim.) värske. Argo Orumaal saab raske olema, aga meil on ühtlane pink.»