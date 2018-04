Saku Suurhallis leiab täna aset aasta oodatuim poksimatš

Arro ja Moisari vastasseisu on poksifännid oodanud alates sellest, mil esimene neist amatöörkarjääri selja taha jättis ning profiteed alustas. Tänaseks on Arrol kirjas viis järjestikust võitu, seejuures on alistatud Rootsi esinumber Michael Obin ning nokauteeritud Andrei Dolhozhyieu.

"Mul pole otseselt võita sellest matšist midagi, kuid kaotada väga palju," tõdeb Arro enne õhtust lahingut. "Hoolimata sellest võtsin pakkumise vastu kõigest 10-minutilise mõtlemisajaga."

Arrol pole profikarjääri silmas pidades tõesti palju võita, sest Moisar, kel poksiringis kirjas 5 võitu ja 5 kaotust, asub maailma edetabel temast tagapool - seega Moisari alistamine ei tõsta Arrot kõrgemale. Kaotus aga langetab kindlasti madalamale.

"Lähen sellele matšile vastu nagu igale teisele - lähen võitma. Arro on favoriit, kuid tean, et olen suuteline ta alistama," räägib Moisar.

Erinevate ala ekspertide sõnul saab tegemist olema vaatemängulise ja ülipõneva kohtumisega. "Mirkko on küll väga hea tempopoksija ja kõva löögiga, aga Kaupo on poksis tehnikaliselt ja eriti taktikaliselt kindlasti parem. Arvan, et Mirkko võidab ehk 2-3 esimest raundi, ülejäänud raundid ja võit läheb aga punktidega Kaupole," pakub Eesti kikkpoksilegend Rain Ruuder.

"Isiklikult arvan, et matši tulemus sõltub Arro taktikast. Kui ta alustab agressiivselt, siis võib matš lõppeda kolmandas või neljandas raundis mõlema mehe kasuks, sest tugev löök on mõlemal ja selleks ajaks hakkavad löögid läbi minema. Kui aga Arro istub kaitses ja töötab distantsilt, siis läheb punktideni. Moisaril on hetkel füüsiline vorm kindlasti parem kui Arrol," usub taipoksi eestvedaja Ivo Pukk.

Taipoksija Ott Remmer ootab aga Moisari võitu: "Moisar võidab punktidega. Tal on kõvasti rohkem võhma ja on jõulisem - see kaalub Arro tehnilise poole üle ja saab määravaks."

"Moisar alustab kindlasti aktiivsemalt ja üritab võitu püüda matši esimeses pooles. Arrot teades tean, et surve talle meeldib, see turgutab teda aktiivsemalt tegutsema. Olen olnud tema amatöörmatši ajal kohtunik ja näinud kuidas Arro nokdauni löödi. Hetk hiljem oli ta aga püsti, lõi vastase pikali ja lahkus ringist võitjana. Mõlemad mehed on tugeva tahtejõu ja tugeva löögiga. Kui matš peaks kestma rohkem kui neli raundi, siis arvan, et Moisaril läheb raskeks."

"Moisar võidab hiljemalt kolmandas raundis, puhtalt toore jõu ja tahtmise pealt," usub aga isegi õhtul ringi astuv Hendrik Themas.

Mis aga täpselt juhtuma hakkab, seda näeb täna õhtul Saku Suurhallis. Kokku näeb õhtu jooksul üheksat lahingut, esimene neist algab 18.30.

Õhtu peamatšiks on ajalooline tiitlimatš

Esimest korda Eesti poksiajaloos leiab Tallinnas aset WBA-sarja keskkaalu kontinentaaltiitli matš, kui Maardust pärit Pavel Semjonov astub vastamisi seni vaid võite tunnistanud Nikolai Veseloviga.

Semjonovist saab esimene eestlane, kes Eesti pinnal profipoksitiitlile võitlema asub.

Kuue aastaselt poksiga tegelema hakanud Semjonov on ülemaailmses mõistes Eesti profipoksi suurim nimi, kel on olnud au poksida juba praegu ainsa eestlasena ajaloos kolmel korral rahvusvaheliselt tunnustatud tiitlitele. Karjääri jooksul on tal ette näidata 22 võitu, 8 kaotust ja 2 viiki. Seejuures on ta ainus Eesti poksija, kes on saanud vastamisi seista maailma tippu kuuluvate poksijatega, nagu seda on Khuseyn Baysangurov (12 võitu, 0 kaotust), Rafael Bejaran (25 võitu, 2 kaotust), Sergio Garcia (26 võitu, 0 kaotust).

WBA Continental tiitel on maailma viie suurima profisarja hulka kuuluva World Boxing Associaton’i alamtiitel. Näiteks on WBA-sarja üliraskekaalu tiitli omanikuks täna ülivõimas Anthony Joshua, keskkaalu tiitlit omab üks maailma paremaid Gennadi Golovkin.