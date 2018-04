Isinbajeva: Venemaad kiusatakse täiesti ebaõiglaselt!

«IAAFi valitud viis dopinguvastaseks võitluseks pole kõige efektiivsem. Nad käituvad ühepoolselt ning keskenduvad ainult Venemaa kergejõustikuliidule. Jah, meil on dopinguga probleeme, aga teistel riikidel on samuti. Ülejäänud riikide sportlastel on õigus pärast võistluskeeldu staadionile naasta, aga meie puhastel sportlastel see võimalus puudub. IAAF peaks lõpetama osalemise poliitilistes mängudes,» teatas Isinbajeva.

Tegemist on riikliku dopingusüsteemiga vahele jäänud ning seetõttu Pyeongchangi taliolümpiamängudelt eemaldatud Venemaa viimase aja tüüpilise käitumisega - enda vigu täielikult ei eitata, vaid proovitakse mahendada, ning siis rünnatakse raevukalt ülejäänuid.

Kui Venemaa dopinguskandaal 2015. aasta lõpus puhkes, oli IAAF enim selgroogu näidanud rahvusvaheline alaliit. Otsustati, et Venemaa kergejõustiklased ei saa oma lipu all areenile naasta enne, kui Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) taastab Venemaa Antidopinguagentuuri (RUSADA) litsentsi. Seda pole aga siiani juhtunud, sest RUSADA pole suutnud tõestada, et on sõltumatu ja pädev asutus, mitte riiklikku dopingutellimust täide saatav organ, mida ta siiani on olnud.

Isinbajeva sõnul on kogu olukord ebaõiglane. «Venemaa kergejõustikuliit on nagu pantvang - meie õiguste taastamine on seotud RUSADA litsentsiga,» kurtis Isinbajeva.