Fotod: aasta parim laskesuusataja pärgas hoopis koondisekaaslast

«Ma arvan endiselt, et Ronald oleks võinud selle tiitli saada. Tal on olnud tänavu hämmastav stabiilsus. Võitis kolm Eesti meistritiitlit, igal MK-sprindil jõudis jälitussõitu. Ülemäära head õnnestumist polnud, aga tal oli ikka hämmastav stabiilsus,» kiitis Ermits.

40-aastane Lessing teatas eile, et tema sportlaskarjäär ei pruugi lõppenud olla. Ka Ermits on temaga päri.

«Tal ega Kauril (Kõivul –toim.) poleks aeg veel lõpetada. Need kes arvavad, et võiks pensionile ära minna, vaidlen neile vastu. Meil on vaja neid vanemaid mehi. Praegu me neid igapäevaselt üle ei sõida ning seni kuni me nende tulemusi üle ei tee, on neil koht alati olemas.»