Inglismaa meedia: Klopp rääkis pärast viigimängu pikalt Klavaniga

This is Anfield nõnda lahkelt kõrgeid hindeid ei jaganud, andes Klavanile 6 ja van Dijkile 6,5. Portaal kirjutas Klavani kohta järgmiselt: «Hea lahing jõulise Salomon Rondoni vastu ning tõestas oma kasulikkust koosseisus. Jürgen Klopp (Liverpooli peatreener – toim) rääkis temaga pikalt pärast mängu, vihjates kohtadele, kus oleks saanud paremini tegutseda.»

Rush The Kop hindas Klavanit ja van Dijki võrdselt – mõlemad mehed said hindeks 6, kuid kommentaaris lisati, et Klavan panustas isegi poole pügala võrra paremini. «Peatreener otsustas mitte riskida Dejan Lovreniga, kuigi horvaat sekkus vahetusest. Klavan andis oma tavapärase 6,5 hinde väärilise panuse. Polnud suuri vigu, aga jättis enamiku tööst van Dijki klaarida.»