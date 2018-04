Tiit Soku meeskond võitis Eesti esiliiga

Liigume kohe teise veerandi juurde, mille alguses haaras EMÜ 21:15 eduseisu, kuid Betoonimeister tuli Siim Lauri vedamisel kiirelt mängu tagasi ja poolajale siirduti 28:28 viigiseisult. Laur tõi kahe veerandiga 10 silma.

Teise poolaja alguses rebis 35:28 ette Maaülikooli meeskond. Selgelt sai Tartu meeskond emotsiooni üles ja rebis viis minutit enne veerandi lõppu ette juba kümne punktiga (40:30). Olukord muutus aga kiiresti. Vähem kui kahe minutiga tuli Betoonimeister aga mängu tagasi (40:37). Viimasele veerandile mindi vastu EMÜ 50:46 eduseisus.

Siim Lauri tabav kolmene kaheksa minutit enne normaalaja lõppu viigistas seisu 55:55 ja Margus Klementsovi kahene viis kahe punktiga ette juba Betoonimeistri. Soku hoolealused haarasid seejärel selgelt initsiatiivi ja vähem kui kahe minutiga rebiti ette kaheksa punktiga (63:55). Margus Klementsovi kaks pluss üks rünnak viis kolm minutit enne normaalaja lõppu Betoonimeistri ette 68:57 ja tagasi enam ei vaadatud. Kindel 73:59 võit ja Saku I liiga tiitel teist aastat järjest Betoonimeister/Tskk/SK Nord meeskonnale.

Võitjate parimana tõi Siim Laur 20 punkti. Finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Margus Klementsov panustas 19 silma ja 9 lauapalli. EMÜ eest tõi Gert Kaldmäe 14 punkti ja 11 lauapalli.

MVP auhinnaga tunnustatud Klementsov sõnas mängujärgses intervjuus, et kohtumise lõpus oli emotsioon juba selgelt Betoonimeistri poolel. «Kolmandal veerandajal oli mäng juba vastaste käes aga meil õnnestus õigel hetkel initsiatiiv haarata. Suutsime kaitses paar rünnakut ära võtta ja see tõi edu. Nagu terve hooaja vältel pidime oma asja ajama ja kaitses hästi mängima. Täna see taaskord toimis.»

Eesti Maaülikooli treeneri Paavo Russaku sõnul oli Saku I liiga teine koht nende jaoks suur võit. «Meil tekkisid täna väikese väsimuse pealt lihtsad sööduvead, millest tuli vastaste lihtsat korvid. Väike võiduhirm meil täna tekkis. Vastaste distsiplineeritud ja süsteemne mäng lõhkus meid täna lõpus ära. Teine koht on meile puhas boonus. Kaks aastat tagasi tulime teisest liigast, eelmine võitsime pronksi ja nüüd sammukene edasi. Ambitsiooni Maaülikoolil on ja ma usun, et nad võiksid tulevikus ka meistriliigas mängida.»

Saku I liiga pronksimängus alistas Tartu Kalev/Estiko väga tasavägises mängus Paide Viking Window tulemusega 64:58.

Eile poolfinaalides kaotanud meeskonnad alustasid mängu isukalt. Esimese veerandi järel haaras juhtohjad koduvõistkond Paide, minnes juhtima 18:16. Ka teine veerand oli väga tasavägine ja kaitses hakiti vastaseid mõlemal pool väljakut. Poolajapausiks vähendas Estiko kaotusseisu minimaalseks 34:33. Rauno Nurklikult üleplatsimehena 10 silma.

Punkt-punktis möödus ka kogu kolmas veerandaeg. Suuremaks kui kaks punkti läks vahe alles päris neljandiku lõpus, kui Sass Karemäe vise viis Paide meeskonna ette 45:42. Selle skoori pealt siirduti ka viimasele hingetõmbepausile.

Vaabi kolmene suurendas paidelaste eduseisu kuuepunktiliseks (52:46) kui normaalaja lõpuni jäi minna veel seitse minutit. Peagi oli Estiko taas vaid korvi kaugusel (55:53) ja Karemäe möödaläinud vabavisete järel jõuti Mihkel Allorgi resultatiivse tegutsemise toel viigini (55:55). Vastastiku vahetati korve ja poolteist minutit enne mängu lõppu juhtis Tartu Kalev/Estiko 59:58. Allorg tabas külma närviga veel kaks vabaviset ja Paide meeskond oli sunnitud aja maha võtma. Paari pallikaotuse järel teenis enda viienda vea Saamuel Rõigas, saates sellega vabaviskejoonele Artur Liivi, kes sealt kahest üks ära viskas (58:62). Paide meeskond ei suutnud rünnakul tabada ja Estiko võttis meistriliiga karastusega Silver Leppiku tabavate vabavisete järel 64:58 võidu.

Mihkel Allorg tõi võitjate parimana 21 punkti ja kuus lauapalli. Estiko parimaks valitud Artur Liiv panustas 12 punkti ja 13 lauapalli. Paide resultatiivsemad olid täna 15 punktiga Karl-Kristjan Vaab ja 11 silmaga Rauno Nurklik.

Estiko peatreener Jaanus Liivak sõnas pronksimängu järel, et kohtumise lõpuks saadi mänguplaan paika. «Me ei treeni sel aastal nii palju koos kui eelmisel aastal ja pole nii head võistkonnamängu. Enamik meestel on rohkem kui 30 eluaastat turja ja jalad tõmbab päris kiiresti täis. Võtsime õigel hetkel aja maha, rahunesime ja mängisime võistkondlikult lõpuni.»

Liivak tunnistas, et pärast eilset valusat kaotust oli väga raske tänasele mängule tulla. «Isegi minul treenerina polnud lihtne, aga seda enam ma olen uhke meeste üle, kes tulid ja võitlesid lõpuni välja!» 44-aastase Liivaku arvates on esiliiga koht kuhu võiks rohkem panustada.