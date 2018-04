Suurte mängude mees? Sanchez vedas Manchester Unitedi karikafinaali

Eelmises üleminekuaknas Londoni Arsenalist Manchesteri siirdunud Sanchez on karjääri jooksul kokku mänginud kaheksa korda Wembley staadionil – kokku on tšiillasel sellelt legendaarselt staadionilt kirjas kaheksa tabamust!

Finaalis kohtub Manchester United Londoni Chelsea ja Southamptoni vahelise mängu võitjaga. See lahing peetakse Wembley staadionil homme.

Klubi ajaloo jooksul on Manchester United jõudnud Inglismaa karikavõistlustel (FA karikas ja liigakarikas) finaali 29 korral. See on Inglismaa rekord.