Video: Snuukri MM algas täieliku šokiga - tiitlikaitsja langes avaringis

Perry senine parim tulemus MMil on 2008. aasta poolfinaalikoht ning ta on karjääri jooksul võitnud ainult ühe ametliku turniiri. «Kui tabel loositi, sain vastaseks ühe kahest halvemast variandist. Pidin mängima oma parimal tasemel ja enamiku päevast see ka õnnestus,» sõnas Perry.