Eesti vehklemisajalugu teinud Priinits: olen terve nädala võidust mõelnud

«Mu onu on kogenud treener, oskab treeningprotsessi jälgida. Ma usun, et tema on hetkel Eestis õige inimene, kes põhikohaga saaks seda asja teha,» sõnab Priinits. Ometi oleks 30-aastase vehkleja sõnul vaja rohkem endast tugevamaid sparringupartnereid, mida saaks kompenseerida välisvehklejatega koos treenimisel. «Nälga mul on, saavutusnälga eriti!»