Barcelona legend andis lahkumise osas järjekordse vihje

52. minutil värava löönud Iniesta lahkus väljakult 88. minutil ning tegi seda pisarates. 33-aastast poolkaitsjat on viimase aasta jooksul seostatud Hiina klubidega ning ta kinnitas, et avalikustab oma otsuse veel lähiajal.

«Võimalik, et see oli minu viimane finaal Barcelona särgis. Paari päeva jooksul avalikustan oma otsuse. Täna on väga emotsionaalne ja eriline päev,» sõnas ta.

Barcelona kaitsja Jordi Alba sõnul tuleb Iniesta otsust austada. «Temaga riietusjuumi jagamine on olnud – ja on siiani – väga suur au. Tema otsust, ükskõik milline see ka poleks, tuleb austada, sest ta väärib seda. Kui Iniesta lahkub, nutame me kõik. Jääme teda igatsema.»