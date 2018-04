Norra suusaliit tegi Northugi nimel vangerduse

Kuigi ametlikult tutvustab Norra suusaliit koondiseid alles esmaspäeval, avalikustas TV2 nimekirjad juba nädalavahetusel. Sprindikoondises on Northugile seltsiks ka kolmekordne olümpiavõitja Johannes Høsflot Klæbo, kes soovis Norra meedia andmetel ise seal olla.

Norra rahvusringhäälingu ekspert, endine suusataja Fredrik Aukland kiitis Northugi ja suusaliidu otsust. «Kui Petter saab sprindikoondisesse, saab ta enda ümber inimesed, kes sobivad nii tema treeningutega kui tema isiksusega. On ülioluline, et Petter on motiveeritud,» sõnas ta.