Gatlin alustas sprindihooaega võidukalt

«Ma ei kasuta praegu ega ole kasutanud ka kunagi varem sooritusvõimet parandavaid keelatud aineid. Olin šokis ja üllatunud, kui kuulsin oma treeneri süüdistusi. Vallandasin ta kohe, kui nendest kuulsin. Kasutan kõiki legaalseid meetodeid, et keegi ei saaks minu kohta sedasi valetada. Rohkem mul midagi kommenteerida pole, sest nüüd on tegu juriidilise küsimusega. Järgmiseks kuulevad nad minu advokaadilt. Tänan kõiki oma toetajaid, kes mulle edu on soovinud,» sõnas Gatlin.