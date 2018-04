Punkt Jaapani vastu on siiski väärtuslik, eriti arvestades, et Robert Rooba ja Aleksandr Ossipov ei saanud täna kaasa teha eelmisel aastal MMil teenitud võistluskeelu tõttu. Homme on mehed Ukraina vastu taas rivis.

«See on supertulemus, jääme ikkagi rahule,» sõnas Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki ERRile. «Oli selgelt näha, et Jaapan oli väga tugev meeskond. Saime liiga palju karistusi. See on üks asi, mida peame homseks arendama.»