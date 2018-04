Ebakompetentsed vabatahtlikud segasid Farahi maratoni

Farah on nüüd Londoni maratonil võistelnud kaks korda, tema debüüt oli 2014. aastal, mil ta lõpetas kaheksandana.

«Ütlesin kohtunikele, et vabatahtlikud võiksid rohkem abistavamad olla. Aga üldiselt nautisin tänast võistlust. See on staadionijooksust nii erinev – teistsugune valu, teistsugune treening. Aga ma tõesti nautisin seda,» ütles Farah.